Angola : Sonangol cède ses parts dans Puma Energy à Trafigura

La National Fuel Society of Angola (SONANGOL) a annoncé ce vendredi 16 avril avoir cédé ses parts dans Puma Energy à la société Trafigura basée à Singapour.

« Dans un accord tripartite, SONANGOL a vendu à Trafigura les 31,78% de la participation qu’elle détenait dans Puma Energy, pour un montant de 600 millions de dollars», lit-on dans le communiqué du géant pétrolier angolais.

La compagnie pétrolière nationale angolaise annonce également avoir acquis dans la même opération, par l’intermédiaire de Sonangol Holdings, «certains des actifs stratégiques les plus importants de Puma Energy», dont le réseau de vente au détail de Pumangol (comprenant 79 stations-service, des terminaux d’aéroport à Luanda, Catumbela, Cunene et Lubango, le terminal de stockage de Porto Pesqueiro, dans la baie de Luanda) et la société Angobetumes, pour le même montant que la vente conclue avec Trafigura.

«Ces transactions représentent l’aboutissement des efforts de la compagnie pétrolière nationale visant à se prémunir contre la participation à la recapitalisation de Puma Energy», explique Sonangol.

Le processus des cessions annoncées ce jour prendra «6 à 8 mois», et «les parties ont convenu d’une période de transition d’un an pour remplacer le logo Pumangol», selon le communiqué de Sonangol.