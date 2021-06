Le Rwanda et la RDC s’allient pour protéger leur secteur aurifère

La visite de travail du Président congolais Félix Tshisekedi au Rwanda, a été couronnée par la signature de trois accords commerciaux entre les deux pays voisins d’Afrique de l’Est.

Le premier «protocole d’accord de coopération» concerne l’exploitation des mines d’or afin de priver les groupes armés des revenus issus de cette filière, indique un communiqué de la présidence en République démocratique du Congo (RDC).

Cet accord a été paraphé en présence de deux chefs d’État, par la Société aurifère du Kivu et du Maniema (Sakima SA) de la RDC et la Dither LTD du Rwanda.

«Il y aura complémentarité entre les deux sociétés qui vont donc contrôler la chaîne des valeurs à partir de l’extraction par la société congolaise Sakima et le raffinage par la firme rwandaise Dither SA», a expliqué un responsable de la communication à la présidence congolaise.

Le deuxième accord porte sur «la promotion et la protection des investissements», et le troisième est une convention «en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts et de revenu», selon la note de Kinshasa.