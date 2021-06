Le Soudan recentre ses dépenses sur le social

Les dépenses publiques au Soudan vont connaître une réduction considérable, dans le cadre d’un plan de restructuration destiné à sortir le pays de son marasme économique et à soulager les couches sociales.

Le pays ainsi décidé de «réduire les coûts des voyages officiels externes de 50%, de réduire les quotas de carburant pour les véhicules gouvernementaux de 20%, de vendre tous les véhicules gouvernementaux excédentaires et de réduire les budgets des ambassades de 25%», a annoncé ce week-end le Gouvernement de Khartoum.

Ces mesures devraient permettre au gouvernement de se concentrer sur le projet de soutien aux familles dénommé «Thamarat» qui va concerner trois millions de familles, soit environ 15 millions de personnes.

A travers ce programme soutenu par la Banque mondiale et d’autres donateurs, le Soudan versera des allocations mensuelles en espèces à ces familles démunies pour soulager leurs difficultés d’ordre économique et financier.

Les nouvelles mesures prises par Khartoum comprennent aussi l’augmentation du budget d’un autre programme qui visait à fournir des produits alimentaires bon marché, de 2 à 10 milliards de livres soudanaises, soient 22,54 millions de dollars.

Aussi, le gouvernement prévoit-il de verser une subvention mensuelle à tous les travailleurs de l’État, non soumis à l’impôt, à partir du 1er juillet. La majeure partie de la subvention sera allouée aux travailleurs aux salaires les plus bas. Il a également promis de revoir la grille salariale et d’appliquer une nouvelle grille améliorée à partir de l’exercice 2022.