Le Roi Mohammed VI accorde une audience au Chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez

Le Roi Mohammed VI a reçu ce jeudi, au Palais Royal de Rabat, le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui effectue, à l’invitation du Souverain, une visite officielle au Maroc, dans le cadre d’une nouvelle étape de partenariat entre les deux Royaumes, indique jeudi un communiqué du cabinet Royal.

«Cette audience, qui s’inscrit dans le prolongement de l’entretien téléphonique intervenu le 31 mars entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président du Gouvernement Espagnol, vient en concrétisation de la lettre adressée le 14 mars par Monsieur Pedro Sanchez à Sa Majesté Le Roi dans laquelle le Gouvernement espagnol s’engage à inaugurer une nouvelle phase dans les relations entre les deux Royaumes, basée sur la transparence et le respect mutuel», rappelle le communiqué.

Au cours de cette audience, Pedro Sanchez a tenu à réaffirmer la position de l’Espagne sur le dossier du Sahara, en réitérant que «l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend».

A la même occasion, le Roi Mohammed VI et le Chef du gouvernement espagnol ont réitéré leur «volonté d’ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, fondée sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale ».

Ils ont en outre, passé en revue «les différents volets d’intérêt commun dans leurs composantes politique, économique, sécuritaire et culturelle » et convenu de mettre en œuvre des actions concrètes dans le cadre d’une feuille de route couvrant l’ensemble des domaines du partenariat.

Faut-il rappeler que l’Espagne a annoncé officiellement le 18 mars 2022, son soutien, sans équivoque, au Plan d’Autonomie marocain soumis à l’ONU en 2007 et que Madrid considère désormais comme étant «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend» du Sahara marocain.

Rabat et Madrid ont ainsi mis fin à la pire crise diplomatique déclenchée il y a un an, suite à l’hospitalisation du chef des mercenaires du Polisario en Espagne et ouvre une nouvelle ère de partenariat basée sur le respect réciproque entre le Maroc et l’Espagne.

L’audience royale accordée au Chef de gouvernement espagnol traduit l’implication personnelle du Roi du Maroc dans la relance de la relation maroco-espagnole et Sa volonté d’aller plus loin dans les relations avec le voisin espagnol.

L’audience royale s’est déroulée en présence notamment des Chefs de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et espagnole, José Manuel Albares et du Conseiller royal, Fouad Ali El Himma.

A rappeler enfin que le partenariat entre les deux voisins était au top et hautement apprécié à Madrid et en Europe notamment dans les domaine de la lutte contre l’immigration clandestine, le terrorisme et le crime transfrontalier.

En plus, le tiers des investissements espagnols en Afrique est réalisé au Maroc, qui est également le deuxième partenaire économique du Royaume ibérique en dehors de l’Union Européenne, alors que l’Espagne est le premier partenaire commercial du Royaume chérifien.