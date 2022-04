Le président somalien rejette un avis d’expulsion du représentant de l’UA émis par son Premier ministre

Le président de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed, s’est opposé jeudi à l’expulsion du représentant de l’Union africaine (UA) à Mogadiscio ordonnée par son Premier ministre, nouvelle illustration de la tension entre ces deux dirigeants somaliens.

Dans communiqué officiel, la présidence somalienne a affirmé n’avoir reçu «aucune plainte sur une ingérence dans sa souveraineté et n’approuve aucune action illégale contre l’ambassadeur Francisco Madeira».

Quelques heures plutôt, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble avait déclaré Francisco Madeira «persona non grata pour s’être livré à des actes incompatibles avec son statut de représentant de la Commission de l’Union africaine», et lui a ordonné de quitter la Somalie dans les 48 heures.

Mohamed Abdullahi Mohamed et Mohamed Hussein Roble s’opposent régulièrement ces derniers mois, nourrissant une crise politique qui retarde, depuis plus d’un an, l’organisation de l’élection présidentielle attendue an dans le pays.