La RDC suspend tous ses accords avec le Rwanda

Tous les accords bilatéraux entre le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC) sont actuellement suspendus, sur décision de Kinshasa, marquant une aggravation de la tension entre ces deux Etats voisins d’Afrique de l’Est.

Cette mesure a été actée lors d’une réunion du Conseil supérieur de la défense congolaise, présidée par le Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi et au cours de laquelle, le Conseil a demandé «au gouvernement de suspendre tous les protocoles d’accord, accords et convention conclus avec le Rwanda», a rapporté mercredi le porte-parole de Kinshasa, Patrick Muyaya.

La RDC maintient ses accusations contre le Rwanda à qui il attribue un rôle de soutien au groupe rebelle M23 qui sème le trouble dans la région Est de son territoire. « Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d’une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. Kinshasa est «déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire », a encore martelé Patrick Muyaya.

Cette tension entre voisins grandit et devient de plus en plus inquiétante, surtout qu’en RDC, un sentiment anti-rwandais est en train de prendre naissance, et plusieurs observateurs craignent que cette tension ne quitte le cercle diplomatique pour muter en un règlement de compte entre les populations des deux pays voisins.