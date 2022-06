Le Canada attendu à la prochaine réunion du Commonwealth au Rwanda

La prochaine réunion des dirigeants du Commonwealth qui se tiendra à Kigali, la capitale du Rwanda, a été l’un des principaux sujets abordés ce jeudi 16 juin lors d’un entretien entre le président du Rwanda, Paul Kagame, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Durant leurs échanges par téléphone, les deux dirigeants ont «fait valoir l’importance de discuter en profondeur du climat, de l’emploi chez les jeunes et de l’innovation et de promouvoir la démocratie, les droits de la personne et le pluralisme, conformément à la Charte du Commonwealth», selon un communiqué du bureau du Premier ministre canadien.

«Le Premier ministre Trudeau s’est dit impatient de se rendre au Rwanda la semaine prochaine et de rencontrer le président Kagame», lit-on dans le communiqué.

Les chefs de gouvernement du Commonwealth tiendront leur réunion biennale le 20 juin 2022 à Kigali, après le rendez-vous manqué de 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Cette Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) constitue, d’après le président Kagamé, «une importante occasion de nous réunir pour relever les défis causés par la pandémie de COVID-19, ainsi que pour chercher des solutions aux autres problèmes-clé auxquels nos citoyens sont confrontés en nous appuyant sur des initiatives technologiques et économiques novatrices».

Le Commonwealth est une organisation intergouvernementale composée de 54 États membres, dont une vingtaine de pays africains. Presque tous ces pays sont d’anciens territoires de l’Empire britannique.

Les États membres sont réunis par la langue, l’histoire, la Culture et des valeurs décrites dans la Charte du Commonwealth telles que la démocratie, les droits de l’Homme et l’État de droit.