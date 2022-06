Hamza Abdi Barre nommé Premier ministre de la Somalie

Le président élu de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud a porté ce mercredi, son choix sur Hamza Abdi Barre pour diriger le futur Gouvernement.

Le nouveau président somalien estime que Hamza Abdi Barre est «l’homme qu’il faut pour mener l’ambitieux programme de réforme du Gouvernement» et table sur «son expérience et sa compétence», et a appelé le Parlement à lui accorder sa confiance «afin qu’il puisse s’acquitter des tâches qui lui sont confiées».

Agé de 48 ans, Hamza Abdi Barre, député de l’État du Jubaland, succède au Premier ministre Mohamed Hussein Roble, et dispose de 30 jours pour former un nouveau Gouvernement de consensus, selon la Constitution provisoire du pays.

Le président Hassan Cheikh Mohamoud voudrait que le prochain Gouvernement traite en priorité «les dossiers les plus importants, au premier rang desquels figurent le dossier sécuritaire, l’aide humanitaire, la réconciliation entre les différentes composantes de la société somalienne, la lutte contre le changement climatique et les catastrophes naturelles, ainsi que l’amélioration des relations diplomatiques avec les pays du monde».