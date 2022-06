Le prince Charles de Grande-Bretagne reçu à Kigali par le président Paul Kagame

Le prince Charles du Royaume-Uni s’est entretenu mercredi à Kigali, avec le président du Rwanda, Paul Kagame, en marge de la réunion du Commonwealth qui se tient dans la capitale du Rwanda, sur fond de polémique autour de la nouvelle politique migratoire britannique.

Le contenu des échanges entre les deux dirigeants n’a pas été dévoilé, mais le projet britannique d’expulser vers le Rwanda les migrants illégaux de son territoire aurait été au menu de ces échanges, d’autant plus que le prince Charles est ouvertement opposé à cette politique.

Selon le quotidien britannique «The Times», le Prince Charles (73 ans) a exprimé à plusieurs reprises en privé son désaccord avec ce dispositif d’expulsion des migrants illégaux qu’il juge «consternant» et dont il craint qu’il n’éclipse la réunion des Chefs de Gouvernement du Commonwealth (CHOGM), qui se tient ces 24 et 25 juin et où il représente sa mère, la reine Elizabeth II.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a empêché une tentative de Londres d’expulser un premier groupe de migrants vers le Rwanda. Déterminé à aller au bout de son initiative, le gouvernement britannique a présenté ce mercredi devant son Parlement un projet de loi permettant d’outrepasser la CEDH.