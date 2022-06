Le cercueil de Patrice Lumumba de retour au bercail en RDC 61 ans après son assassinat

Le cercueil contenant la dent de Patrice Lumumba est arrivé ce mercredi 22 juin à Kinshasa en provenance de la Belgique, 61 ans après l’assassinat de ce héros de l’indépendance de la République démocratique du Congo (RDC).

Cette dent restituée à la RDC en début de semaine par la Belgique, est le seul reste du corps coulé dans l’acide, de Patrice Lumumba assassiné en janvier 1961 avec la complicité du pouvoir colonial qu’incarnait le royaume de Belgique.

Ce retour permettra à la RDC d’offrir à Patrice Lumumba les hommages mérités et des obsèques dignes, pour son combat en faveur de l’indépendance de ce vaste pays d’Afrique de l’Est.

Durant neuf jours, le cercueil du héros de l’indépendance congolaise sera exposé sur des sites à travers le pays, avant d’atterrir à Onalua, village natale de Lumumba dans la province du Sankuru (centre), où il sera inhumé.

La Belgique essaie aujourd’hui de réparer, tant que possible, ce passé colonial avec la RDC. En visite la semaine dernière à Kinshasa, le roi Philippe a renouvelé les excuses de son pays pour ce chapitre sombre de son histoire avec l’ancien Congo belge et a formulé le vœu d’un nouveau départ pour les deux Nations, avec une coopération plus équitable et plus fructueuse pour leurs peuples.