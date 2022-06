La société Glencore plaide coupable de corruption en Afrique

Le géant minier et commercial Glencore (GLEN. L) a officiellement plaidé coupable ce 21 juin de sept chefs d’accusation de corruption en lien avec des opérations pétrolières sur le continent africain.

Devant la Cour de la Couronne de Southwark à Londres, la multinationale basée en Suisse, a admis avoir versé plus de 28 millions de dollars en pots-de-vin à des personnalités de pays africains pour obtenir un accès préférentiel au pétrole et générer des profits illicites entre 2011 et 2016. Les pays concernés sont le Cameroun, la Guinée équatoriale, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Soudan du Sud.

Il s’agit de la troisième condamnation dont fait l’objet depuis le début de cette année, le groupe anglo-suisse qui pourrait payer jusqu’à 1,4 milliard d’euros d’amende dans cette nouvelle affaire. Il faudra attendre début septembre prochain pour connaître le verdict de condamnation, selon le Serious Fraud Office (SFO) britannique.