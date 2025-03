Les auteurs présumés des malversations relevées par la Cour des comptes du Sénégal vont être jugés

Le gouvernement sénégalais qui ne lâche pas prise après les graves irrégularités relevées dans le rapport d’audit de la Cour des Comptes sur la gestion des finances publiques de 2019 à 2024, a annoncé, jeudi, que les auteurs présumés de malversations seront poursuivis en justice.

Lors d’une conférence de presse à Dakar, en présence d’autres membres du gouvernement, rapporte l’Agence de presse sénégalaise, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne a fait savoir qu’en dehors de particuliers, plusieurs personnalités seraient concernées, dont d’anciens ministres et anciens directeurs généraux, qui pourraient être poursuivis pour détournement de deniers publics et escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux ou encore enrichissement illicite.

Alors que les personnes concernées devront comparaître devant la Haute Cour de justice et le Pool judiciaire financier, le ministre a assuré que la présomption d’innocence des personnes mises en cause dans l’audit de la Cour des comptes et « le principe du contradictoire » seront respectés.

Le rapport d’audit de la Cour des Comptes relatif à la situation des finances publiques de la période de 2019 au 31 mars 2024 a été remis au chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye par le Premier Président de l’institution supérieure de contrôle des finances publiques.

Diomaye a exigé des mesures correctives immédiates lors du Conseil des ministres du 12 février, et ce après avoir passé en revue quelques manquements graves révélés dans ledit rapport.