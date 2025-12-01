Côte d’Ivoire : le PPA-CI mobilise une campagne pour faire libérer ses militants détenus

Le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), dirigé par l’ex-président Laurent Gbagbo, a lancé le 29 novembre à Abidjan une nouvelle plateforme baptisée Initiative pour la libération des prisonniers d’opinion (ILPO). Objectif affiché : obtenir la libération « immédiate et sans condition » des militants arrêtés après la marche interdite du 11 octobre.

Selon le parti, plus d’un millier de personnes ont été interpellées lors de cette mobilisation de l’opposition. Une majorité a été jugée en comparution immédiate. D’après leurs avocats, 394 prévenus ont été condamnés à trois ans de prison ferme pour trouble à l’ordre public.

Pour la direction du PPA-CI, ces arrestations relèvent clairement d’une décision politique. Sébastien Dano Djedjé, président exécutif du parti, dénonce une répression visant des citoyens qui « n’ont fait qu’exprimer pacifiquement leur désaccord ». À travers l’ILPO, le parti entend organiser des visites aux détenus, assurer leur défense, soutenir leurs familles et engager des démarches nationales et internationales pour hâter leur libération, explique le secrétaire général Jean-Gervais Tcheïdé.

Lors du lancement, Laurent Gbagbo a dénoncé une nouvelle fois le quatrième mandat du président Alassane Ouattara, qu’il continue de juger « anticonstitutionnel ». Selon lui, les militants emprisonnés « paient le prix » de cette contestation et doivent être soutenus « sans relâche ».

Écarté de la présidentielle après l’invalidation de sa candidature, le PPA-CI a également choisi de boycotter les législatives du 27 décembre. Une vingtaine de cadres qui avaient décidé de s’y présenter malgré cette consigne ont été exclus.