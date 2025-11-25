Afrique-USA : Pretoria transmettra ce mardi à Washington la Présidence tournante du G20

Les Affaires étrangères sud-africaines ont assuré qu’elles transmettront ce mardi 25 novembre à Washington «la présidence tournante du G20 dans la discrétion».

Zane Dangor, Directeur général du DIRCO (ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération), a détaillé la démarche diplomatique de son pays, en précisant que «l’accord prévoit que nous devrions le faire de manière discrète. Ce n’est pas seulement une question qui concerne l’Afrique du Sud».

«Les Etats-Unis ne souhaitent pas non plus une cérémonie de passation très médiatisée, la passation se fera au niveau d’un haut responsable du DIRCO et du Chargé d’affaires américain auprès de Pretoria», a précisé Zane Dangor.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa a officiellement clôturé le 23 novembre dernier le Sommet historique du G20 tenu à Johannesburg, annonçant avoir «clôt officiellement ce Sommet et passe maintenant la main au prochain Président du G20, à savoir les Etats-Unis où nous nous reverrons l’année prochaine».

Suite au boycott par le président américain, Donald Trump du Sommet de Johannesburg, le Président sud-africain «ne remettra pas à un jeune responsable de l’Ambassade américaine en Afrique du Sud le marteau», a assuré le 22 novembre dernier, Vincent Magwenya, Porte-parole du Président Ramaphosa.

Pretoria s’efforce en vain, depuis plusieurs mois, de normaliser ses relations avec Washington, suite à l’imposition de droits de douane additifs début 2025, et la réaffirmation d’accusations de la Maison Blanche «autour de l’apartheid d’Afrikaners en Afrique du Sud».