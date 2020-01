Football : Sadio Mané out pour au moins trois matches

Plus de peur que de mal pour le footballeur international sénégalais, Sadio Mané, sorti sur blessure ce jeudi soir lors du match de la 25ème journée de Premier League, qui opposait son club, Liverpool, à Wolverhampton.

Le Ballon d’or africain 2019 a présenté des signes de douleurs à la 33ème minute de jeu, et a dû être remplacé par le Japonais Takumi Minamito, alors que Liverpool menait 1-0. Il a tout de suite regagné les vestiaires, accompagné de l’équipe médicale du club.

Le sélectionneur de Liverpool, Jürgen Klopp, précisera plus tard que Mané avait senti «une gêne à la cuisse». Il s’agit probablement d’une «blessure musculaire» qui n’a pas l’air «trop méchante», selon M. Klopp, qui annonce tout de même que sa star sénégalaise devrait manquer les trois prochains matchs.

«Dimanche, c’est Shrewsbury (en FA Cup), mercredi : West Ham (match en retard, premier League), samedi : Southampton (25e journée Premier League)… C’est difficile. Nous devons trouver différentes solutions pour ces matches. Nous allons travailler là-dessus, et ce sera probablement sans Sadio. On verra…», a dit le technicien allemand de Liverpool. Le club donnera plus de détails dans les prochaines heures.

Sadio Mané a été sacré Ballon d’or africain pour l’année 2019, succédant à son coéquipier de Liverpool, l’Egyptien Mohamed Salah.Il est le deuxième joueur sénégalais à recevoir cette distinction, après son compatriote, El-Hadji Diouf en 2002.