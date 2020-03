Football : L’adjoint d’Hervé Renard nommé sélectionneur de Côte d’Ivoire

L’équipe nationale de football de la Côte d’Ivoire sera désormais managée par le technicien français, Patrice Beaumelle. Sa nomination a été officialisée ce mercredi par la Fédération ivoirienne de football.

Patrice Beaumelle arrive donc après Hervé Renard dont il a été l’adjoint depuis 2008 et était avec lui lorsque la Côte d’Ivoire remportait la Coupe d’Afrique en 2015. Il a paraphé un contrat d’un an avec pour objectif principal de conduire la Côte d’Ivoire à la CAN 2021 au Cameroun.

Après deux journées des éliminatoires, la Côte d’Ivoire occupe la troisième place dans son groupe K, après une défaite surprise 2-1 face à l’Éthiopie et une courte victoire 1-0 contre le Niger. Lors de la troisième journée fin mars, les Eléphants affronteront Madagascar, une nation dont le football est en plein essor.

Patrice Beaumelle a été entraîneur principal des Chipolopolos de la Zambie pendant neuf mois avant de rejoindre l’entraineur français Hervé Renard. Il a continué à travailler avec lui après la Côte d’Ivoire au club français de Lille et avec l’équipe nationale marocaine.

Sidy Diallo, le président de la Fédération ivoirienne, veut donc miser sur un entraîneur jeune (41 ans), ambitieux, qui connaît parfaitement le continent et le pays.