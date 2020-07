Kenya : Le patron du comité sénatorial de lutte contre le Coronavirus démissionne

Le président du comité sénatorial de lutte contre le coronavirus au Kenya, Johnson Sakaja, a dû démissionner ce mardi, après s’être mis en conflit avec la justice, pour avoir violer les restrictions anti-Covid-19 mises en place dans le pays.

Vendredi dernier, Johnson Sakaja avait été arrêté par la Police dans un bar à 01h du matin, en flagrante violation du couvre-feu en vigueur. Entendu lundi devant le Tribunal, il a plaidé coupable : «Je ne me cherche pas d’excuses. Je suis accusé d’avoir violé les règles de couvre-feu, et c’est vrai. J’ai eu tort et je suis désolé. Je porte l’entière responsabilité de mes actes. La loi s’applique à moi comme à tous les Kényans», a-t-il déclaré.

Il s’est acquitté d’une amende 150 dollars pour échapper à trois mois de prison, et a rendu sa démission ce mardi. « J’ai payé mon amende et je m’engage devant les Kényans à suivre les directives. Je remercie ceux qui m’ont soutenu d’avoir été compréhensifs. Nous sommes tous des êtres humains », a-t-il dit.