Ouganda : Bobi Wine se positionne pour le scrutin présidentiel de 2021

En Ouganda, le député et musicien Bobi Wine vient de se positionner formellement pour l’élection présidentielle de 2021, en procédant ce mercredi au lancement officiel de sa formation politique.

C’est donc sous la coupole de ce parti dénommé Plateforme de l’unité nationale (NUP), que le jeune opposant de 38 ans va tenter d’obtenir la magistrature suprême dans ce pays où il est célèbre, non seulement par sa musique, mais aussi pour son engagement contre le pouvoir du Prédirent Yoweri Museveni.

Bobi Wine, de son vrai nom Kyagulanyi Ssentamu, a été arrêté et détenu à plusieurs reprises, notamment à cause de ses prises de position et son franc-parler qu’apprécient beaucoup de jeunes Ougandais. Il a obtenu un siège à l’Assemblée nationale en 2017 en tant que candidat indépendant. Il devrait affronter lors du prochain scrutin présidentiel, le Chef de l’Etat sortant, Yoweri Museveni, 76 ans, qui s’est lui aussi positionné pour briguer un nouveau mandat, après 34 années déjà passées au pouvoir.