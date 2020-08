Des terroristes provoquent une mutinerie à la prison centrale de Mogadiscio

Des prisonniers du groupe islamique Al-Shabab ont tenté de s’évader ce lundi de la prison centrale de Mogadiscio, en Somalie, provoquant une fusillade qui a fait sept morts.

Selon les informations fournies par les responsables de la prison, des détenus d’Al-Shabab sont parvenus à faire entrer « trois pistolets et six grenades dans la prison », et se sont attaqués aux gardiens, déclenchant une fusillade dans la section de la prison où sont détenues les personnes condamnées à perpétuité.

A l’arrivée, quatre détenus ont été abattus et trois gardiens de prison ont été tués. Deux détenus, soupçonnés d’être impliqués dans l’attaque, ont été blessés et appréhendés, selon les responsables. Un détenu se serait évadé et aurait tué deux personnes une fois à l’extérieur de la prison.

La prison centrale de Mogadiscio est l’une des mieux gardées du pays où des dizaines de détenus d’Al-Shabaab purgent leurs peines, certains étant dans le couloir de la mort.Le responsable de la sécurité pense que les armes étaient « cachées dans les vivres et d’autres objets introduits clandestinement lors des visites au détenus » qui se font deux fois par semaine.