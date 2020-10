Les récompenses Nobel débutent cette semaine avec la médecine

Le Prix Nobel de médecine a été décerné ce lundi 5 octobre au Britannique Michael Houghton et aux Américains Harvey Alter et Charles Rice pour «la découverte du virus de l’hépatite C», ouvrant le bal des récompenses Nobel pour l’année 2020.

Le trio est récompensé pour sa «contribution décisive» à la lutte contre cette hépatite, «un problème de santé mondial majeur qui provoque la cirrhose et le cancer du foie» dans le monde, a indiqué le jury Nobel lors de l’annonce.

Cette année, où la pandémie de coronavirus met à rude épreuve le monde médical, ce 11ème prix Nobel de la médecine revêt un goût particulier. «La pandémie est une grande crise pour l’humanité» qui «illustre à quel point la science est importante», a relevé Lars Heikensten, le patron de la Fondation Nobel, qui organise les prix depuis plus d’un siècle sur la base du testament de l’inventeur suédois Alfred Nobel.

La médecine ouvre le bal des prix Nobel de cette année 2020. Demain mardi, les prix de la physique et de la chimie seront connus. Suivront, en fin de semaine, les prix Nobel de la littérature (jeudi) et celui de la Paix (vendredi). Ces deux dernières concentrent habituellement les regards.