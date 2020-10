Mozambique : Le ministre de la Santé testé positif à la Covid-19

En première ligne dans la riposte contre la pandémie de coronavirus, le Ministre de la santé du Mozambique vient lui-même de contracter ce virus qui a déjà tué plus de 70 personnes dans son pays.

« Personne dans ce monde ne peut dire qu’il est immunisé contre le nouveau coronavirus », a déclaré le ministre Dr Armindo Tiago en annonçant son test positif ce mercredi, précisant qu’il est se porte quand même bien, et qu’il « n’est pas malade ».

Conformément au protocole sanitaire en vigueur dans le pays, le ministre va observer une période d’isolement, et respecter des consignes précises pour son rétablissement. Occasion pour lui de réappeler aux Mozambicains que la Covid-19 est réel et les exhorter à continuer de respecter les mesures barrières.

Pays frontalier de l’Afrique du Sud où l’on compte le plus grand nombre d’infections en Afrique, le Mozambique totalise plus de 10.000 cas confirmés de coronavirus, parmi lesquels 73 personnes sont décédées et 7.880 se sont rétablies.