La Covid-19 fait des victimes dans le monde du football africain

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a annoncé ce dimanche dans un tweet officiel, qu’il a été testé positif au coronavirus, une pandémie qui a bouleversé beaucoup de programmes sportifs en Afrique et dans le monde.

Dans son poste, Ahmad Ahmad admet avoir « de légers symptômes », mais rassure qu’il va bien, et que toutes les personnes qu’il a côtoyées ces derniers jours ont été prévenues pour subir le test du covid-19. Il est placé en isolément pour au moins 14 jours.

Candidat à sa propre succession, le Malgache Ahmad Ahmad a vu son premier mandat secoué par cette pandémie de coronavirus qui a impacté les programmes de plusieurs compétitions sur le continent africain, notamment le CHAN 2020, les éliminatoires pour la CAN 2021 et la Coupe du monde 2022, les coupes continentales et les championnats nationaux. La prochaine Assemblée générale élective de la CAF, est prévue pour le 21 mars 2021.