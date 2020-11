Le 2ème Forum national tchadien propose un changement de régime politique

Le deuxième Forum national inclusif du Tchad s’est achevé ce dimanche 1er novembre à N’Djaména, par l’adoption de plusieurs recommandations qui devraient changer le paysage politique du pays.

Entre autres recommandations, le Forum propose de «ramener l’âge de la candidature aux élections présidentielles à 40 ans», et de créer un poste de vice-président de la République par décret présidentiel. Son occupant sera un fonctionnaire comme tous les autres et pourra être démis de ses fonctions à tout moment par le président de la République.

Le Forum suggère également la mise en place d’un parlement bicaméral, avec «deux chambres : le Sénat et l’Assemblé nationale». Le Sénat qui sera la chambre haute du parlement, devrait ainsi remplacer le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles.

Des propositions ont été également faites pour «rétablir la Cour de compte, nommer un Médiateur national, remplacer le Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles par un organe dédié exclusivement à la chefferie traditionnelle et réformer le Conseil économique, social et culturel pour qu’il soit un véritable laboratoire d’idées ».

D’autres recommandations vont dans le sens de la consolidation de la paix et de l’unité nationale, de la justice, du réaménagement des grandes institutions de l’Etat et de la promotion de la femme et de la jeunesse. Le président tchadien Idriss Deby s’est félicité de toutes ces résolutions et a promis de les traduire en actes.