Environnement : Les USA quittent officiellement l’Accord de Paris sur le climat

Le processus de retrait des Etats-Unis d’Amérique (USA) de l’Accord de Paris sur le climat, enclenché en juin 2017 par le président Donald Trump, est arrivé à terme, et le pays est officiellement devenu, depuis ce mercredi 4 novembre, le premier pays à se retirer de ce traité international scellé en 2015 afin de limiter la crise climatique mondiale.

Cet Accord de Paris auquel adhérent plus de 190 pays, vise à contenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 °C, et si possible à 1,5 °C, par rapport à l’ère préindustrielle. Il s’appuie sur des engagements volontaires des Etats de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Le président américain, Donald Trump, considère ce texte comme un « désastre » qui aurait imposé «un fardeau économique injuste » aux Etats-Unis et « tué des emplois».

Il a annoncé vouloir en sortir dès 2017,mais les règles de procédure l’obligeaient à attendre trois ans à compter de l’entrée en vigueur du texte.

Aujourd’hui, les USA quittent officiellement ce traité international sur le climat, au moment le pays vie une situation inédite au lendemain d’une élection présidentielle. 48 heures après le vote, le nom du nouveau président des Etats-Unis d’Amérique n’est toujours pas connu.

Le candidat démocrate, Joe Biden compte déjà la voix de 264 grands électeurs acquis, contre 214 pour son rival républicain, le président sortant Donald Trump.

Le dépouillement se poursuit encore, notamment dans les Etats d’Alaska, de Géorgie, de Caroline du nord, de Pennsylvanie et du Nevada. Le candidat qui obtient 270 grands électeurs sera déclaré vainqueur.