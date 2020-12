Afrique du Sud : taux de féminicide est très élevé

La violence à l’égard des femmes a pris une grande ampleur en Afrique du Sud, soulignant qu’au total 2.930 femmes ont été assassinées dans le pays en 2017/18, avec un taux de féminicide de 15,2 meurtres pour 100.000 femmes.

La police a enregistré 52.420 agressions sexuelles à l’encontre des femmes en 2018/19, dont 41.583 étaient des viols.

Ces chiffres excluent les milliers de personnes qui ont choisi de ne pas signaler leurs cas parce que la violence sexuelle reste un sujet tabou dans la société sud-africaine.

Malgré les campagnes de sensibilisation mises en place régulièrement et l’engagement du gouvernement, de la société civile et des citoyens en général, le fléau de la violence basée sur le genre et du viol n’a toujours pas été éradiqué de la société, déplore les médias.