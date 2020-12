La Côte d’Ivoire prévoit un début de vaccination anti-Covid-19 en avril 2021

La Côte d’Ivoire est le premier pays en Afrique de l’Ouest à annoncer une prochaine campagne de vaccination contre le coronavirus qui concernera dans une première étape, 20% de sa population à partir d’avril 2021, selon une annonce du Conseil des ministres.

Ce pourcentage représente quelques cinq millions de personnes vivant sur le territoire ivoirien, avec une priorité pour le « personnel de santé, les forces de défense et de sécurité ainsi que les enseignants », a expliqué Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du Gouvernement.

Suivront ensuite « les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes avec des pathologies chroniques et enfin les voyageurs internationaux», a ajouté Touré qui faisait le compte-rendu du conseil des ministres.

Cette campagne de vaccination sera possible grâce à l’adhésion de la Côte d’Ivoire au dispositif mondial ‘COVAX’ dédié au financement de la recherche pour accélérer et garantir la production et l’accès des vaccins aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.

Selon les recommandations du groupe d’experts du Gouvernement ivoirien, ce sont les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna qui seront administrés à la population ivoirienne. Avec 21.547 cas confirmés, la Côte d’Ivoire est le troisième Etat le plus touché en Afrique de l’ouest, derrière le Ghana et le Nigeria.