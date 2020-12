Plus 60.000 décès liés au coronavirus en Afrique

L’Afrique vient de franchir la barre des 60.000 décès liés à la maladie à coronavirus, au moment où la découverte de nouvelles variantes du virus préoccupe le monde scientifique.

Le continent tient bon face à la pandémie, mais des inquiétudes demeurent, notamment sur une sous-évaluation de la vraie réalité des contaminations, faute de moyens et d’équipements sanitaires efficaces et suffisants.

Ce 23 décembre 2020 à minuit, les chiffres officiels du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) sont de 2.544.950 cas positifs au coronavirus, dont 60.254 décès et 2.145.138 guérisons.

La région australe du continent est la plus touchée, tant en termes de nombre de cas positifs confirmés que de nombre de décès. Dans cette zone, l’Afrique du Sud est le cas le plus inquiétant. Le pays, qui était déjà le plus contaminé du continent, est aujourd’hui confronté à une seconde vague de contamination, boostée par une nouvelle variante plus contagieuse du virus. Le pays recense plus de 940.000 contaminations et plus de 25.000 décès.