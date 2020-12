Le Maroc et Israël concrétisent leur rapprochement diplomatique

Le Maroc et Israël ont paraphé ce mardi quatre accords de coopération, entérinant ainsi la normalisation de leurs relations annoncée le 10 décembre dernier, sous l’impulsion des Etats-Unis d’Amérique (USA).

Une délégation américano-israélienne de haut niveau est arrivée hier à Rabat pour une visite au Maroc. Les membres de cette délégation ont été reçus peu après, en audience par le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat.

Les accords paraphés ce mardi portent sur les domaines diplomatique, aérien, de gestion des ressources en eau, du commerce et de la promotion des investissements bilatéraux, a indiqué le ministère marocain des Affaires étrangères.

Les documents signés instaurent une exemption de l’obligation de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service dans les deux pays. Dans le domaine de l’aviation civile, il a été convenu de «mener des discussions pour la conclusion d’un accord sur les services aériens» incluant des vols directs entre Israël et le Maroc.

Les deux Etats ont également signé deux mémorandums d’entente. L’un prévoit la coopération technique en matière de gestion et d’aménagement de l’eau, l’autre concerne la promotion des relations économiques à travers le commerce et l’investissement.

Dans ce contexte, d’autres négociations sont prévues et devront porter «sur une convention de non double imposition, sur la promotion et la protection des investissements, et sur l’assistance douanière».

Les Etats-Unis ont par ailleurs signé un mémorandum d’entente portant sur une aide de 3 milliards de dollars destinés au financement de projets d’investissements privés dans le Royaume du Maroc et dans les pays d’Afrique subsaharienne.

Le rapprochement entre le Maroc et l’Israël a été officiellement marqué ce mardi par le tout premier vol commercial qui a rallié directement Rabat en provenance de Tel-Aviv. Il y avait à son bord, Jared Kushner, gendre et conseiller spécial du président américain, Donald Trump, le Conseiller à la sécurité nationale d’Israël, Meier Ben Shabbat et Avrahm Joel Berkowitz, Assistant spécial du Président des États-Unis et Représentant spécial pour les négociations internationales.

Dans le sillage du rapprochement Maroc-Israël, la ministre marocaine du Tourisme, Nadia Fettah Alaoui, a déclaré à la Télévision israélienne que le royaume était prêt à accueillir 200.000 touristes israéliens par an via des vols aériens directs.