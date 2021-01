La RDC inaugure sa première Ecole de guerre

La première école de guerre en République démocratique du Congo (RDC) a été inaugurée ce mardi par le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi.

Cette Ecole de guerre de Kinshasa (EGK) est destinée à former les officiers de l’armée et de la police, « appelés à travailler dans les États-majors pour des questions relatives à la stratégie, la sécurité et la défense », selon la Présidence congolaise.

La nouvelle institution bénéficie de l’appui de la France, et sera dirigée par le général de Brigade Godefroid Muland Nawej, secondé par le général de brigade Jean-Claude Kankenza en qualité de « chef d’état-major du Groupement des Ecoles Supérieures Militaires ».

Kinshasa voit en l’EKG, un atout de taille qui renforcera la capacité de ses services de sécurité et de défense nationales confrontés aux attaques de groupes armés, notamment dans les territoires nord-est du pays.