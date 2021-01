Centrafrique : Une large majorité des candidats réclame l’annulation des élections

Les voix se font de plus en plus nombreuses en faveur de l’annulation des dernières élections générales dont la présidentielle remportée par le Chef de l’Etat sortant, Faustin Archange Touadera.

Ce mardi, dix des 16 candidats opposés au président sortant lors de cette élection ont exigé l’« annulation pure et simple » du scrutin, évoquant de « nombreuses irrégularités ». Parmi les contestataires, figurent Anicet Georges Dologuélé et Martin Ziguélé, deux ex-Premiers ministres arrivés respectivement deuxième et troisième selon les résultats provisoires de la présidentielle.

Ces candidats se plaignent notamment des « très nombreuses dérogations » accordées par l’Autorité nationale des élections (ANE) à des électeurs pour voter ailleurs que dans leur circonscription. Ils évoquent également le taux de participation très faible, expliquant que « sur un total de 1.858.436 inscrits (…), seuls 695.019 ont pu voter, correspondant à un taux de participation de 37% et non de 76,31 % annoncé par l’ANE ».

Les élections générales du 27 décembre dernier avaient été perturbées le jour du vote dans plusieurs localités du pays, et seuls les électeurs de la capitale, Bangui, ont pu véritablement voter.

Lundi, l’ANE a proclamé les résultats provisoires des votes, donnant le président Touadera vainqueur de la présidentielle dès le premier tour avec 53,92% des suffrages exprimés, devant l’ancien Premier ministre Anicet Georges Dologuélé (21,01%).