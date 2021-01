La nouvelle souche de la Covid-19 confirmée dans six autres pays africains

La nouvelle variante de la Covid-19 détectée en Afrique du Sud est désormais présente dans six autres pays du continent noir, a fait savoir l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Cette variante, appelée « 501Y.V2 » découverte fin décembre Afrique du Sud est qualifiée de particulièrement virulente, tout comme la variante SRAS-CoV-2 découverte au Royaume-Uni et qui, depuis le 05 janvier, s’est étendu à 40 autres pays, territoires ou zones dans cinq des six régions de l’OMS.

Des enquêtes épidémiologiques et virologiques supplémentaires sont actuellement en cours à Londres et Prétoria, selon l’OMS, afin d’« évaluer plus en détail la transmissibilité, la gravité et le risque de réinfection » de ces variantes du virus. Il s’agit également de « voir la portée de la réponse des anticorps » à ces nouvelles variantes, ainsi que l’impact potentiel sur les contre-mesures.

Selon l’OMS, les nouveaux cas et les décès restent faibles en chiffres absolus en Afrique, mais le continent enregistre le plus fort pourcentage de hausse au niveau mondial du nombre de cas signalés chaque semaine, et ce pour la quatrième semaine consécutive. Cette semaine, on a constaté une nouvelle augmentation de 13% des nouveaux cas et de 28% des nouveaux décès selon l’OMS. Au total, le continent a recensé plus de 130.000 nouveaux cas et plus de 3.000 décès.