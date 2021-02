La vaccination anti-Covid-19 s’organise au Kenya

Le Kenya affine déjà son programme de vaccination contre le coronavirus, en prenant en compte la livraison annoncée des doses de vaccins dans le cadre de l’initiative COVAX.

Pilotée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Alliance du Vaccin, COVAX vise à assurer une distribution équitable des vaccins Covid-19 à tous les pays, surtout ceux à faibles revenus.

Dans sa première phase de distribution, l’initiative prévoit de fournir au Kenya, quelques 4.176.000 doses de vaccin, sur les 24 millions que le pays a commandées.

A Nairobi, l’on s’organise pour une utilisation optimale de cette première livraison, avec une campagne de vaccination en trois phases entre février et juin 2022.

Le pays compte ainsi vacciner plus d’un million de personnes d’ici fin juin 2021, avec comme priorité, les personnels de santé et les travailleurs essentiels.

Suivront les plus de 50 ans et les plus de 18 ans ayant des problèmes de santé. Puis, la vaccination qui sera gratuite, s’ouvrira aux personnes jugées vulnérables, notamment celles vivant dans la promiscuité.

Pour y arriver, le pays prévoit de se procurer auprès d’autres organismes de 11 millions de doses supplémentaires (outre celles prévues par le dispositif Covax).