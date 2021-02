Un nouveau Gouvernement attendu ce lundi au Soudan

L’annonce de la mise en place d’un nouveau gouvernement est attendu ce lundi 08 février au Soudan, où le Premier ministre Abdallah Hamdok a dissout ce dimanche l’ancien exécutif, à l’issue d’une réunion du Conseil des partenaires de la période de transition.

« Le Conseil des partenaires de la période de transition s’est réuni dimanche soir, et a convenu d’annoncer un gouvernement demain (ce lundi) », a indiqué le Conseil souverain dans un communiqué.

Le Conseil a instruit au Premier ministre de dissoudre le gouvernement actuel, «à l’exception du ministère de l’Education, dont la composition fait toujours l’objet de consultations».

Cette dissolution a été effective ce dimanche, et le Premier ministre a relevé les ministres et ministres d’Etat du gouvernement de la période de transition de leurs fonctions, et a mis fin à l’affectation des ministres par intérim. Toutefois, les ministres congédiés assureront l’intérim jusqu’à la formation du nouveau Gouvernement.

L’accord de paix signé par le gouvernement soudanais et les groupes armés à Juba, au Soudan du Sud le 3 octobre 2020, stipulait l’implication des groupes signataires dans les mécanismes de décision de la période de Transition, y compris le Conseil souverain, le Cabinet et le Conseil législatif.