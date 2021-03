Covid-19 : Une nouvelle piste de vaccin plus efficace à partir du variant sud-africain

Les personnes contaminées par le variant sud-africain du Covid-19 possèderaient une meilleure immunité face aux autres mutations du virus, selon des scientifiques, ce qui pourrait être une nouvelle piste à explorer dans la quête de solution plus efficace contre ce virus.

L’étude ayant abouti à cette théorie a été menée par le Réseau de Surveillance génomique – Afrique du Sud (NGS-SA), l’équipe scientifique sud-africaine qui avait découvert le variant 501Y.V2.

Selon leurs résultats, «seuls 4% de 55 sujets déjà infectés par le 501Y.V2 n’ont pas pu venir à bout d’une contamination à la souche originale » du coronavirus.

Les scientifiques sud-africains expliquent que le plasma de personnes contaminées par ce variant avait «une bonne activité neutralisante» contre les virus «de la première vague» et potentiellement contre d’autres nouveaux variants inquiétants.

«Le 501Y.V2 peut générer un haut niveau d’anticorps capable de les neutraliser», a assuré le virologue Tulio de Oliveira lors d’une conférence vidéo, faisant état d’une réponse immunitaire qui «dépasse celle d’autres variants».

En attendant que leurs travaux soient évalués et validés par la communauté scientifique internationale, ce résultat suscite des espoirs qu’un vaccin conçu sur la base de ce variant, pourrait mieux protéger contre de futures mutations du coronavirus et aurait un taux d’efficacité plus élevé que les vaccins actuellement homologués.