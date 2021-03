Les USA rétablissent leurs liaisons bancaires avec le Soudan

Il est désormais possible d’effectuer des transactions entre les banques installées au Soudan et celles aux Etats-Unis d’Amérique (USA), grâce à la récente normalisation des relations entre les deux pays à l’initiative de Washington.

Un virement test vient ainsi d’être effectué avec succès par l’ambassadeur du Soudan aux Etats-Unis, Nureldin Satti, qui a reçu un virement de la Qatar National Bank à Khartoum vers son compte personnel à la banque Wells Fargo aux Etats-Unis.

C’est la première fois, en 20 ans, que de l’argent peut être transféré entre le Soudan et les États-Unis par les voies officielles depuis que l’administration Clinton avait imposé des sanctions économiques à ce pays africain en 1997.

Khartoum tourne ainsi la page de son isolement économique et ce changement «facilitera les envois de fonds par le biais de transactions bancaires directes entre le Soudan et les États-Unis au profit de l’économie et du peuple soudanais », a déclaré Satti.