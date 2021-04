Un plan d’aide humanitaire pour 4,4 millions de personnes au Cameroun

Un plan de réponse humanitaire a été lancé cette semaine au Cameroun, où 4,4 millions de personnes auront besoin d’aide humanitaire cette année, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

Lancé par les Nations Unies et le gouvernement camerounais, ce plan est estimé à 362 millions de dollars et devrait permettre de répondre aux besoins humanitaires provoqués par « l’insécurité, la diminution des capacités d’adaptation et le manque d’accès aux services de base », indique l’OCHA au Cameroun.

Le Bureau onusien explique que les violences dans les régions de l’extrême-nord, du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ont accru le nombre de personnes déplacées. L’insécurité qui touche la République centrafricaine et le Nigéria voisins a provoqué l’arrivée de milliers de réfugiés et «le Cameroun est le deuxième pays le plus touché par la crise du lac Tchad après le Nigeria».

Et avec l’impact perturbateur de la pandémie de Covid-19 et des mesures de prévention sur les revenus qui a également accru les vulnérabilités des populations, «fournir une aide humanitaire et un soutien durable aux femmes, aux enfants et hommes vulnérables et identifier des solutions durables pour les personnes déplacées reste une priorité de la communauté humanitaire.

Cette assistance aidera les gens à garder leur dignité et à renforcer leur résilience», a fait savoir Matthias Naab, le Coordinateur humanitaire au Cameroun.