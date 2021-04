Total obtient le feu vert pour le mégaprojet pétrolier transfrontalier Ouganda-Tanzanie

Le groupe pétrolier français TOTAL a annoncé ce lundi 12 avril 2021, scellé un accord définitif pour le projet de développement des ressources pétrolières du lac Albert en Ouganda et en Tanzanie.

Cet accord donne quitus à TOTAL et ses partenaires, dont la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) d’exploiter les réserves de pétrole du lac Albert en Ouganda et de construire le pipeline de pétrole brut d’Afrique de l’Est (EACOP vers la Tanzanie voisine pour une enveloppe de 3,5 milliards de dollars.

Total s’occupera de l’exploitation pétrolière à Tilenga, tandis que le CNOOC prendra en charge celle de Kingfisher. Ces deux exploitations devraient atteindre une production cumulée de 230.000 barils par jour en plateau.

La production des champs pétroliers en Ouganda sera ensuite acheminée jusqu’au port de Tanga, en Tanzanie, via l’oléoduc transfrontalier EACOP dont les actionnaires sont Total, UNOC, TPDC et CNOOC.

Les accords conclus comprennent le pacte d’actionnaires d’EACOP et le contrat de transport entre EACOP et les producteurs de pétrole du Lac Albert. Les principaux contrats d’ingénierie, d’achat et de construction seront octroyés prochainement, et la construction pourra commencer. Les premières exportations de pétrole sont prévues pour début 2025.