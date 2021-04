L’OMC dénonce les inégalités dans la répartition des vaccins anti-Covid-19

L’Organisation mondiale du Commerce (OMC) tiendra ce mercredi 14 avril, une réunion destinée à régler les inégalités «flagrantes» dans la distribution des vaccins contre la Covid-19.

Dans une déclaration ce lundi, la nouvelle directrice de l’OMC, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a dénoncé une «iniquité flagrante» des vaccins et «le fait que les gens meurent de ne pas avoir accès aux vaccins».

Elle voudrait donc rassembler autour d’une table des fabricants de vaccins des États-Unis, de la Chine et de la Russie, des ministres de pays riches et en développement et des responsables bancaires pour discuter des «restrictions à l’exportation de vaccins», de l’« intensification de la fabrication » et d’une « renonciation aux droits de propriété intellectuelle pour les médicaments COVID-19 ».

La réunion soulèvera alors la dérogation controversée des droits de propriété intellectuelle sur les ADPIC pour les médicaments COVID-19 sur lesquels les membres sont dans l’impasse, au milieu de l’opposition des pays riches.

«J’entends plus de pragmatisme de tous les côtés et cela m’amène à penser que les membres viendront à la table et s’entendront sur quelque chose qui fonctionnera pour toutes les parties», a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala.