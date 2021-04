Le Tchad annoncé avoir subi une attaque rebelle le jour de la présidentielle

Le gouvernement tchadien a annoncé lundi soir, qu’un localité au nord du Tchad a subi une attaque d’un groupe armé basé en Libye dimanche dernier, jour du scrutin présidentiel pour lequel le président Idriss Deby est porté largement favori.

Dans un communiqué officiel, le porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamat Zene, affirme que l’attaque a été menée par un groupe d’hommes armés à bord de véhicules qui a pris pour cible le poste frontière de Zouarké, au nord du Tchad.

Cette attaque a été ensuite revendiquée par le Front pour le changement et la concorde au Tchad (FACT), un groupe politico-militaire fondé par des officiers dissidents de l’armée en 2016, et qui conteste le pouvoir de N’Djamena.

La milice, tout comme l’opposition et des groupes de défenses des droits de l’Homme au Tchad, accusent le président Deby de répression entourant l’élection. Elle affirme avoir saisi plusieurs garnisons de l’armée, notamment à Wour et Zouarké, et a qualifié l’élection de dimanche de mascarade.

Le dépouillement de ce vote est en cours, et les résultats provisoires sont attendus au plus tard le 25 avril 2021.