RDC : Un accord avec le gouvernement met fin à la grève du personnel de santé

Le personnel de santé a mis fin à près d’un mois de grève pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail.

Un accord a en effet été trouvé entre le gouvernement et les syndicats sur l’un des points essentiels de la revendication, celui concernant la prime des risques à tous les agents du secteur de la santé.

5.092 agents de santé et personnels administratifs du secteur percevront cette prime «dès le mois de juillet» et l’opération se poursuivra jusqu’à atteindre les 60.000 personnes qui sont concernées, selon les explications des syndicats confirmées par le ministre d’État chargé du Budget, Aimé Boji.

Gouvernement et syndicats ont ainsi convenu de la reprise du travail «le plus tôt possible » et les discussions vont continuer pour régler «tous les problèmes en suspens». Une Commission interministérielle sera aussi mise en place pour des «discussions permanentes» en vue de l’élaboration du budget de l’État pour 2022.