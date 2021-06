Le FMI s’inquiète pour l’évolution de la pandémie du covid-19 en l’Afrique

Le Fonds monétaire international (FMI) a évoqué lundi, l’urgence vaccinale en Afrique, où les contaminations au coronavirus repartent à la hausse et menacent les systèmes de santé déjà fragiles du continent.

Les inquiétudes du FMI sont exprimées dans un billet de blog cosigné par la Directrice de l’institution, Kristalina Georgieva et le directeur de son département Afrique, Abebe Selassie.

Les deux cadres du FMI insistent sur la nécessité d’une «aide internationale importante» et «un effort de vaccination efficace à l’échelle de la région» subsaharienne menacée par «des vagues répétées d’infection qui feront payer un tribut de plus en plus lourd sur la vie et les moyens de subsistance des plus vulnérables de la région, tout en paralysant l’investissement, la productivité et la croissance».

Georgieva et Selassie préviennent que «plus la pandémie ravagera l’Afrique, plus de variantes dangereuses du nouveau coronavirus émergeront pour menacer le reste du monde».

Ils exhortent alors les pays riches à «partager plus rapidement» leurs stocks de vaccins avec ce continent dans le cadre de l’initiative COVAX, suggérant comme objectif de livrer un quart du milliard de doses à la région d’«ici septembre 2021».

Les inquiétudes concernant la pandémie du coronavirus en Afrique se sont accrues ces dernières semaines, alimentées notamment par la pénurie de vaccins et la circulation de nouveaux variants du virus qui sont à l’origine d’une troisième vague de contamination dans le continent.