Covid-19 : Confinement partiel au Rwanda

La capitale du Rwanda, Kigali, et huit autres districts du pays seront soumis à un confinement partiel à compter du samedi 17 juillet jusqu’au 26 de ce mois, en raison de la nouvelle vague de contamination au coronavirus dans le pays.

Dans un communiqué diffusé mercredi soir, le gouvernement rwandais interdit «les mouvements et visites hors du domicile, sauf pour les services essentiels comme la santé, l’achat de nourriture, les banques». Il invite également les citoyens à «réduire considérablement les interactions sociales» afin de briser rapidement la chaîne de la nouvelle vague de contamination à la Covid-19.

Les transports publics de personnes sont ainsi arrêtés, les bureaux des entreprises et administrations fermés, tout comme les écoles, les activités sportives et récréatives en plein air interdites, et le nombre de personnes assistant aux enterrements plafonné à 15.

Les arrivées et départs à l’aéroport de Kigali sont toutefois maintenus, ainsi que les activités touristiques, dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Le couvre-feu décrété reste en vigueur dans l’ensemble du pays de 18H00 à 04H00, avec injonction pour les commerces de fermer à 17H00.

Ces dernières semaines, le Rwanda est confronté à un net rebond de la pandémie du coronavirus, avec environ 800 nouveaux cas par jour, submergeant les hôpitaux, qui se sont retrouvés en pénurie de lits.