Cameroun : Une baisse salariale provoque la colère des employés à la mairie de Yaoundé

Les employés de la Mairie du 5ème arrondissement de Yaoundé, dans la capitale du Cameroun, menacent d’observer un arrêt de travail si leur hiérarchie ne reconsidère pas sa décision de revoir à la baisse la grille salariale.

Cette décision a été notifiée aux employés de la mairie dans un communiqué le 10 juillet dernier, communiqué dans lequel le Maire Augustin Bala évoque des «réajustements dans le fichier solde du personnel de la municipalité» pour justifier une baisse qui s’applique dès les émoluments du mois de juin 2021.

Pour les employés de cette mairie, il s’agit d’une injustice de trop, puisqu’ils se plaignaient déjà des cotisations sociales non versées et des rappels d’avancement non perçus «depuis 2013».

Des arrêts de travail en signe de protestations sont annoncés dans les prochains jours à la mairie de Yaoundé 5, avec possibilité d’une «grève illimité», si le maire Augustin Bala ne revient pas sur sa décision.