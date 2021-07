La corne de l’Afrique menacée par une imminente invasion de criquets pèlerins

L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a mis en garde lundi contre la menace d’une nouvelle invasion de criquets du désert qui pèse sur la corne de l’Afrique, et particulièrement les petits agriculteurs et les éleveurs.

L’IGAD explique que des conditions climatiques favorables entre juillet et mi-août sont notamment à l’origine d’un mouvement d’essaims à maturité dans la région où «le risque d’impact significatif pour les récoltes et les terres de pâturage est élevé en Ethiopie, au Soudan et en Somalie en raison des essaims enregistrés au moment critique de la saison des semences pour les principales cultures céréalières».

L’activité de reproduction de ces criquets voraces s’est intensifiée et «des précipitations supérieures à la moyenne, une végétation verdoyante ou encore des vents forts» pourraient augmenter leur mobilité dans la région, explique le Centre de prédictions et applications climatiques de l’IGAD dans son bulletin mis à jour sur la situation des criquets pèlerins pour les mois de juin-juillet dans la région de la Corne de l’Afrique.

Selon ce bulletin, des infestations en cours de maturation ont été repérés dans différentes parties de l’Ethiopie, de Djibouti et de la Somalie.