Arrivée des 51 premiers réfugiés afghans en Ouganda

Un premier groupe de 51 ressortissants afghans ayant fui leur pays par peur des Talibans qui ont pris le pouvoir, est arrivé ce mercredi en Ouganda, qui avait accepté d’offrir l’asile à quelque 2.000 Afghans en provenance de ce pays d’Asie.

Le groupe de réfugiés afghans accueilli à Kampala, est composé majoritairement de femmes et d’enfants, mais aussi quelques hommes, selon les autorités ougandaises, sans plus de détails.

L’Ouganda a accepté de participer à l’effort international d’assistance aux réfugiés afghans sur demande des Etats-Unis d’Amérique.

« La décision d’accueillir les personnes dans le besoin s’appuie sur la politique constante du gouvernement ougandais d’accueillir des réfugiés et des personnes en détresse et de jouer un rôle responsable dans les questions d’intérêt international », indique Kampala dans un communiqué.

L’Ouganda abrite déjà le plus grand nombre de réfugiés en Afrique, soit plus de 1,45 million de personnes venues principalement du Soudan du Sud, mais aussi de la République démocratique du Congo (RDC) et du Burundi, selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).