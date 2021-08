La dépouille de l’ex-président Hissène Habré inhumée ce jeudi dans la sobriété à Dakar

La famille de l’ancien président tchadien, Hissène Habré a confirmé que ses obsèques ont lieu ce jeudi 26 août 2021 à Dakar, la capitale du Sénégal, où il purgeait une peine de prison à perpétuité depuis 2016 pour crimes contre l’humanité, viols, exécutions, esclavage et enlèvement.

Le gouvernement tchadien avait indiqué mardi qu’il ne s’opposerait pas au rapatriement de la dépouille de l’ancien dictateur, mais qu’aucun hommage officiel ne lui serait rendu «en raison de ses condamnations et par respect pour ses victimes».

La famille Habré a donc préféré que leur illustre disparu «repose en terre sénégalaise, une terre d’islam», en attendant «un jour où le président Habré sera entièrement réhabilité, et tout ce qu’il a fait pour son pays, sera reconnu… Ce jour-là, il reposera en terre tchadienne, avec dignité, respect, considération et, avec tous les honneurs dus à son rang et à ce qu’il a été toute sa vie», a déclaré l’une de ses épouses, Fatimé R. Habré dans un communiqué.

Selon le programme communiqué par la famille Habré, la levée du corps de l’ex-président est prévue ce jeudi à 14h (TU) à la mosquée omarienne, et l’enterrement aura lieu au cimetière musulman de Yoff, un des quartiers de Dakar.