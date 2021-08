RDC : Un gouverneur accusé du détournement de plus de 11 milliards de francs congolais

L’Inspection générale des finances (IGF) du Congo-Kinshasa vient de déceler d’importantes irrégularités dans la gestion des fonds dans la province du Kongo central, située au sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC).

Ces manquements qui concernent l’exercice 2020 sont imputés au gouverneur de la province, Atou Matubuana que l’IGF accuse désormais de «malversations financières» et d’avoir perçu «des avantages légaux».

Dans une note adressée au Procureur général près la Cour de cassation, l’IGF affirme qu’un montant de plus de 11 milliards francs congolais destinés aux «services civils et militaires de sécurité et de justice, ont été détournés par le gouverneur Atou Matubuana Nkuluki».

Il tient également Nkuluki responsable du détournement de plus de 6 autres milliards francs congolais initialement destinés aux «Fonds spécial d’intervention économiques, sociales, scientifiques et culturelles, frais de ménage et frais de fonctionnement».

L’IGF fonde ses accusations sur l’absence de pièces justifiant lesdies dépenses et le gouverneur Atou Matubuana devrait être prochainement entendu par la Cour de cassation, seule habilitée à juger les gouverneurs des provinces en RDC.