Le Soudan du Sud désormais doté d’un laboratoire moléculaire

Un laboratoire de diagnostic moléculaire a été mis en place ce 1er septembre à Wau, au Soudan du Sud, avec pour finalité d’accroître le dépistage des maladies infectieuses à haut risque, dont le coronavirus.

Créé par l’Union européenne (UE) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce laboratoire de Wau est doté d’appareils de réaction en chaîne par polymérase (PCR) et d’autres accessoires qui permettront «un diagnostic précoce et le lancement d’interventions spécifiques de lutte contre les maladies, dans le cadre des efforts visant à étendre les tests de dépistage de la COVID-19 dans la région du Grand Bahr el Ghazal », explique Elizabeth Achuei, ministre sud-soudanaise de la Santé.

Selon l’OMS, le diagnostic moléculaire est l’un des outils les plus évolutifs et les plus essentiels pour surveiller et contrôler les maladies infectieuses. Le laboratoire de Wau est donc un atout essentiel pour «la surveillance sentinelle de la grippe, les enquêtes virologiques et l’envoi d’échantillons par les laboratoires périphériques de la région», affirment ses promoteurs.