Covid-19 : Dernier délai pour les fonctionnaires zimbabwéens de se faire vacciner

C’est ce vendredi 15 octobre 2021 que prend fin le délai accordé aux fonctionnaires zimbabwéens pour se faire vacciner contre le coronavirus, au risque de ne perdre leur travail.

« Si vous êtes fonctionnaire, faites-vous vacciner s’il vous plaît, sinon à partir de demain (vendredi), vous restez chez vous, mais rappelez-vous, pas de travail, pas de salaire», a averti jeudi, le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana.

Le secrétaire permanent à la Santé, Jasper Chimedza, a également adressé jeudi une circulaire aux chefs des départements gouvernementaux et aux médias, dans laquelle il insiste que les fonctionnaires «qui ne produisent pas les certificats de vaccination ne seront pas autorisés à se présenter au travail, dans le but de mettre en œuvre l’objectif du gouvernement de minimiser la propagation et les effets de la nouvelle pandémie de la COVID-19».

Il prévient en outre que «ceux qui ne s’acquitteront pas de leurs tâches quotidiennes en raison d’une non-conformité seront considérés comme absents du travail et des mesures conséquentes seront prises».

La vaccination au sein du personnel administratif au Zimbabwe est assez avancée, mais des hésitations persistent, et certains fonctionnaires n’ont toujours pas reçu au moins une dose du vaccin anti-Covid-19.

Le Congrès des syndicats du Zimbabwe, la principale organisation syndicale du pays, a saisi les tribunaux pour contester la campagne de vaccination obligatoire du gouvernement, à laquelle ont également adhéré certaines entreprises privées.