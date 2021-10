Un ancien chef rebelle tchadien prend la direction des Services de renseignement

Le président du Conseil militaire de transition (CMT) au Tchad, le général Mahamat Idriss Deby a nommé jeudi, l’ancien chef rebelle Mahamat Abdelkader Oumar au poste de Directeur des Renseignements et des Investigations.

Plus connu sous le nom de Baba Laddé, ce chef rebelle dirige le Front Populaire pour le Redressement (FPR) et avait été condamné en décembre 2018 à huit ans de prison ferme pour «assassinats, viols, vols à mains armées, incendie volontaire et association de malfaiteurs».

Il avait auparavant purgé quatre ans de détention à la prison de haute sécurité de Koro Toro, dans l’extrême nord du pays. En août 2020, le chef rebelle avait bénéficié d’une grâce du président Idriss Deby Itno, dont il était devenu un allier, avant son décès brutal le 20 avril 2021.

Il est depuis resté très proche de Mahamat Idriss Deby, fils du défunt chef de l’Etat qui l’a d’ailleurs reçu début octobre dans le cadre des consultations politiques.